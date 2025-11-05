AFA presentó la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026

El anuncio se hizo a través de las redes oficiales y se promocionó con la imagen de Lionel Messi; “El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, indicaron

“El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, así fue el anuncio que hizo la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) junto a la marca Adidas para anunciar que la selección argentina de fútbol tiene nuevo uniforme. Lionel Messi, el modelo.

De acuerdo a la página oficial de Adidas, la flamante camiseta -que tiene dos versiones, una “fan” y otra “jugador”- estará disponible a partir de este jueves a las 6 de la mañana. “Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones”, reza la descripción de la casaca que, en principio, costará $199.999.

“Como homenaje a los Campeones del Mundo, la camiseta titular de la Selección Argentina 26 celebra el legado futbolístico de la nación con un diseño degradado inspirado en las victorias pasadas en la Copa Mundial de la FIFA”, indicó la marca que viste hace tiempo a los jugadores. Como particularidad, cada una de las tres estrellas por los campeonatos mundiales obtenidos por la selección lleva impresa cada año: 1976, 1983 y 2022.

En la parte dorsal de la nueva camiseta, que el plantel albiceleste utilizará en el próximo mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está impreso el año 1893. Fue entonces que fue fundada la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).