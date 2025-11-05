Reforzarán la vacunación contra el sarampión en toda la provincia

Frente al riesgo de reintroducción de esta infección, se recomienda verificar y completar el esquema de vacunación. También se insta a consultar en los servicios de salud ante la presencia de fiebre, sarpullido y tos.

El Ministerio de Salud Pública fortalecerá la inmunización contra el sarampión, a través de diferentes actividades de promoción en hospitales y centros de salud de la provincia.

Esta acción se da ante la alerta emitida por el Ministerio de Salud de la Nación por el aumento de casos en países limítrofes y busca fortalecer la inmunidad y evitar la reintroducción del virus en la Argentina.

La provincia recibió una partida de 6 mil vacunas doble viral, que protege contra el sarampión y la rubéola, que permitirá reforzar el stock en diferentes áreas operativas para iniciar o completar los esquemas.

Sandra Villagrán, del programa de Inmunizaciones, explicó que “hay países limítrofes como Bolivia, Brasil y Paraguay con alto riesgo epidemiológico. Además, a comienzos de este año, se registraron 35 casos de sarampión en Argentina, afectando al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

Agregó que “aunque la Argentina mantiene su condición de país libre de sarampión, hay que mantener la vigilancia activa y sostener las coberturas de vacunación elevadas para evitar la reintroducción del virus, sobre todo por nuestra cercanía con Bolivia, país que ya notificó 385 casos y entre los departamentos con positivos está Tarija, que limita con Salta”.

La única forma de prevenir la enfermedad es con la inmunización. La vacuna contra el sarampión está incluida en el Calendario Nacional, por lo que su inoculación es gratuita, obligatoria y se aplica en todos los vacunatorios del sistema público provincial.

Quiénes deben vacunarse

El biológico se administra al año de vida y al ingreso escolar, por lo que todos los niños nacidos en 2020 deberían haber recibido la dosis.

En caso de contar con solo una dosis o no haberse vacunado, cualquier niño, adolescente, joven o adulto, nacido a partir de 1965, deberá iniciar o completar su esquema de vacunación con la vacuna doble o triple viral.

Las personas que nacieron antes de 1965 no necesitan vacunarse porque estuvieron expuestas al virus y se consideran inmunes.

Información para viajeros

Además de tener al día las vacunas contempladas en el Calendario nacional, se recomienda chequear la inmunización contra el sarampión a:

·Adultos que viajen a zonas de riesgo.

·Niños de 6 a 11 meses: Recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral (dosis cero)

·Embarazadas: Se sugiere viajar sólo si acreditan al menos 2 dosis de la vacuna doble o triple viral (habiéndose dado las dosis antes de la gestación) o confirmar la presencia de anticuerpos IgG contra sarampión.

·Niños de 13 meses a 3 años 11 meses 29 días: si acredita inmunización contra el sarampión, se vacunará con una dosis extra para el viaje.

·Personal de salud: debe acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente anti-sarampionoso aplicada después del año de vida.

Cabe destacar que, al tratarse de una vacuna a virus vivos atenuados, no pueden inmunizarse personas inmunocomprometidas, pacientes oncológicos, embarazadas ni menores de 6 meses de vida.

Sobre la enfermedad

El sarampión es una infección viral grave de fácil propagación, por el aire mediante pequeñas gotas de saliva, al toser o estornudar. Puede causar graves complicaciones y ser más peligrosa en niños y niñas menores de 5 años o con desnutrición.

Los síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, fiebre y un sarpullido rojo y con manchas en la piel.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación