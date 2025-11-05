Paro universitario: No habrá clases en la UNSa por 72 horas

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa anunció una asamblea y un paro nacional docente de tres días en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) confirmó la realización de una asamblea general y un paro nacional universitario de 72 horas en el mes de noviembre. La medida forma parte del plan de lucha nacional impulsado por la CONADU Histórica en defensa de la educación pública, la ciencia y los derechos laborales del sector académico.

Durante la asamblea se debatirán los pasos a seguir y la adhesión local al paro nacional docente universitario, que se llevará a cabo los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, con una duración total de 72 horas.

El objetivo de la medida es exigir la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, además de una recomposición salarial urgente y la mejora de las condiciones laborales para docentes e investigadores de todo el país.