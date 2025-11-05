Hay cortes de tránsito en Av. Entre Ríos por construcción de dársenas para colectivos

Actualmente, la Municipalidad se encuentra trabajando entre Maipú y Siria (plaza Evita). Las tareas se encuentran en etapa de demolición de calzada y excavación. Los cortes, por momentos totales o intermitentes, son de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30 hs.

Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y la detención segura de los colectivos del servicio urbano de pasajeros de Saeta, la Municipalidad realiza obras de construcción de dársenas con hormigón en las paradas del transporte público.

Actualmente, se está trabajando en la avenida Entre Ríos, entre Maipú y Siria (plaza Evita) donde la calzada ya presentaba deformaciones por el propio frenado y la inercia de los colectivos al detenerse en la parada.

Ante esta situación, se procedió a la demolición, retiro de escombros y excavación para proceder la preparación del paquete estructural mediante tareas de nivelación y enripiado.

Una vez concluida esta etapa de la obra, se colocará el nuevo hormigón en la dársena, lo que demandará alrededor de 20 días de fraguado para su habilitación.

Para la ejecución de dicha obra, se están realizando cortes totales o intermitentes de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30 hs para evitar los horarios picos; de igual manera se solicita a los conductores utilizar vías alternativas.