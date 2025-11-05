Las obras del Plan Vial Zona Sur se encuentran próximas a ser finalizadas
La Municipalidad avanza a buen ritmo con las obras del Plan Vial Zona Sur que tiene como objetivo una serie de acciones para la transformación de la Avda. Ex Combatientes de Malvinas, que beneficiará a más de 70 mil vecinos.
Actualmente se están desarrollando las siguientes obras:
Adecuación de bocacalles a la avenida principal en la rotonda de YPF
Hormigonado de dársena a la altura del barrio El Periodista
Preparación y moldeado de calzada en el Nodo San Carlos y Nodo Parque Sur para hormigón
Desagües en diversos sectores de la avenida Ex Combatientes de Malvinas
Hormigón de la platabanda en sectores cercanos a la rotonda de Santa Ana
En tanto que, las tareas que ya fueron concluidas son la siguientes:
Alcantarilla que conecta el canal Velarde con el canal de desagües Oeste Sector 1 (Altura Parque Sur)
Alcantarilla que conecta el canal Velarde con el desagüe del canal Oeste Sector 2 (Altura YPF)
Rotonda Santa Ana completo con hormigón
Asfalto completo, excepto en la propia rotonda de Limache y empalmes a la misma
Dársenas, el 70% ya fueron concluidas
Rotonda de RP 21
Red de Agua Parque Sur
Es importante recordar que el plan tiene como objetivo renovar el paquete estructural y la carpeta asfáltica en el tramo que va desde barrio San Remo hasta la rotonda de acceso a Santa Ana, abarcando 8,6 kilómetros de nuevo pavimento. Y en la rotonda de Limache, el ensanchamiento de calzada y la creación de carriles de giro libre para mejorar la conexión con Avenida Tavella.