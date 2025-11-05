Las obras del Plan Vial Zona Sur se encuentran próximas a ser finalizadas

Actualmente se están desarrollando diversas acciones como: adecuación de bocacalles, hormigonado de dársena, preparación y moldeado de calzada en Nodo San Carlos y Nodo Parque Sur para hormigón; y tareas de alcantarillado, entre otras.

La Municipalidad avanza a buen ritmo con las obras del Plan Vial Zona Sur que tiene como objetivo una serie de acciones para la transformación de la Avda. Ex Combatientes de Malvinas, que beneficiará a más de 70 mil vecinos.

Actualmente se están desarrollando las siguientes obras:

Adecuación de bocacalles a la avenida principal en la rotonda de YPF

Hormigonado de dársena a la altura del barrio El Periodista

Preparación y moldeado de calzada en el Nodo San Carlos y Nodo Parque Sur para hormigón

Desagües en diversos sectores de la avenida Ex Combatientes de Malvinas

Hormigón de la platabanda en sectores cercanos a la rotonda de Santa Ana

En tanto que, las tareas que ya fueron concluidas son la siguientes:

Alcantarilla que conecta el canal Velarde con el canal de desagües Oeste Sector 1 (Altura Parque Sur)

Alcantarilla que conecta el canal Velarde con el desagüe del canal Oeste Sector 2 (Altura YPF)

Rotonda Santa Ana completo con hormigón

Asfalto completo, excepto en la propia rotonda de Limache y empalmes a la misma

Dársenas, el 70% ya fueron concluidas

Rotonda de RP 21

Red de Agua Parque Sur

Es importante recordar que el plan tiene como objetivo renovar el paquete estructural y la carpeta asfáltica en el tramo que va desde barrio San Remo hasta la rotonda de acceso a Santa Ana, abarcando 8,6 kilómetros de nuevo pavimento. Y en la rotonda de Limache, el ensanchamiento de calzada y la creación de carriles de giro libre para mejorar la conexión con Avenida Tavella.