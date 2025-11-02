Saénz participó en la reunión en Casa Rosada: "El camino es el diálogo y la búsqueda de consensos"

El gobernador de Salta estuvo presente junto a 19 mandatarios provinciales y demás miembros del gabinete nacional. Se dialogó sobre reformas económica, laboral, del Código Penal, y el Presupuesto 2026.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz participó junto a otros 19 mandatarios provinciales de un encuentro convocado por el presidente de la Nación Javier Milei en Casa Rosada. También contó con la presencia de todos los miembros del Gabinete nacional. Se trataron aspectos referidos a las reformas laboral, tributaria y del Código Penal. Otro de los ejes fue el Presupuesto 2026.

Al término del encuentro Sáenz manifestó: “creo firmemente que, más allá de las banderías políticas y las diferencias, el diálogo y la búsqueda de consensos son el camino para construir una Argentina verdaderamente federal, con igualdad de oportunidades para todos. Defender a Salta es defender el desarrollo del norte y el futuro de nuestra gente”.