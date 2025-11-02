Los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo rescataron a dos civiles extraviados

Se había hecho el llamado por civiles desorientados en el sector de Cascada Escondida. Fueron rescatados después de un numeroso operativo

El sábado 1 de Noviembre por la tarde noche, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo recibió una alerta de civiles perdidos en el cerro.

Los bomberos voluntarios de San Lorenzo junto a los Bomberos Voluntarios de Nicasio, el Grupo de Rescate en Montaña Salta (GORA) y personal de la comisaría 9na rescataron a 2 civiles desorientados en cercanías de la Cascada Escondida.



En la Quebrada de San Lorenzo, fueron atendidos por el personal de enfermería, quienes les brindaron asistencia médica y pusieron a salvo a los afectados. Los civiles no presentaron mayores complicaciones por el rápido accionar de los equipos encargados del rescate.