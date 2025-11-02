Los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo rescataron a dos civiles extraviados

LocalesHace 3 horas Por prensa
Se había hecho el llamado por civiles desorientados en el sector de Cascada Escondida. Fueron rescatados después de un numeroso operativo

El sábado 1 de Noviembre por la tarde noche, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo recibió una alerta de civiles perdidos en el cerro.
Los bomberos voluntarios de San Lorenzo junto a los Bomberos Voluntarios de Nicasio, el Grupo de Rescate en Montaña Salta (GORA) y personal de la comisaría 9na rescataron a 2 civiles desorientados en cercanías de la Cascada Escondida.

PORTADA PARA TODO SALTA (7)
En la Quebrada de San Lorenzo, fueron atendidos por el personal de enfermería, quienes les brindaron asistencia médica y pusieron a salvo a los afectados. Los civiles no presentaron mayores complicaciones por el rápido accionar de los equipos encargados del rescate. 

PORTADA PARA TODO SALTA (8)

#BomberosVoluntarios#Rescate#sanlorenzosalta

prensa

banner-wapp2

Te puede interesar

Te puede interesar