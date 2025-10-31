El Gobierno oficializó el aumento de presupuesto para el personal de salud y los hospitales

La normativa se publicó a través de la Decisión Administrativa 29/2025. En tanto, sigue en espera la ley de emergencia pediátrica, tras haber sido aprobada por el Congreso.

Mientras la ley de emergencia pediátrica sigue en pausa porque el Gobierno argumentó que desconoce de dónde se sacarán los fondos para su financiamiento, este viernes se dispuso un incremento del presupuesto destinado a los hospitales nacionales y al personal de salud pediátrica.

La medida fue publicada a través de la Decisión Administrativa 29/2025 del Boletín Oficial y apunta a fortalecer la atención hospitalaria como así también mejorar las condiciones salariales del personal asistencial y no asistencial, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por un año para residencias médicas y servicios pediátricos.

Esta normativa establece una readecuación de partidas por $35.832 millones pertenecientes afondos que provienen de una reducción en los créditos asignados a Obligaciones del Tesoro.

El Hospital Garrahan será el principal beneficiado, con una asignación de $20.180 millones. También recibirán refuerzos económicos los hospitales de alta complejidad El Cruce, SAMIC El Calafate y Dr. René Favaloro, que en conjunto obtendrán más de $3.380 millones. A su vez, se destinarán $5.110 millones al programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales.

La decisión administrativa contempla además $7.160 millones en gastos figurativos para organismos descentralizados. Entre ellos figuran el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte, el Hospital Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Prof. Alejandro A. Posadas, el Hospital Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone.

De acuerdo con el Gobierno, la reasignación busca atender “dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades consideradas por el Congreso al sancionar la ley de emergencia sanitaria”.