Los días 3, 4 y 5 de noviembre se realizará el CyberMonday 2025

Se acerca uno de los principales eventos del año para el comercio electrónico y las empresas apuestan a impulsar las ventas.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre. Los beneficios que se ofrecerán abarcan a una amplia variedad de productos y servicios. Las categorías disponibles son las siguientes: Electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y belleza; Deportes; Indumentaria; Muebles, Hogar y Deco; Super, Bodegas y Gastronomía; Autos y Motos; Varios y Servicios .

El objetivo es que las casi 900 empresas participantes incrementen su volumen habitual de operaciones entre tres y cinco veces. Según la entidad, en solo tres días se registra una concentración de ventas equivalente a entre 9 y 15 jornadas sin CyberMonday. Desde CACE hacen foco en la importancia que tendrán las pymes durante esta edición.

Las rebajas aún no se encuentran completamente definidas, pero como referencia, en la última edición del Hot Sale el descuento promedio fue del 30%, con variaciones según el sector.

En el rubro Electro alcanzó el 25%, en Viajes el 23%, en Muebles el 32%, en Indumentaria el 30%, en Deportes y Fitness el 30%, en Supermercados, Gastronomía y Bodega el 35%, en Salud y Belleza el 36%, en Bebés y Niños el 32%, en Motos y Autos el 28% y en Servicios y Varios el 29%.

En esta edición, el evento suma nuevas herramientas orientadas a optimizar la experiencia de compra y a simplificar la búsqueda de ofertas.

Sección “Al toque”: permitirá a los usuarios personalizar el sitio según sus intereses. Allí podrán filtrar por categorías, ver promociones en vivo, comparar precios, acceder a envíos gratis, identificar marcas destacadas y conocer las ofertas recién publicadas.

Cybot, el asistente conversacional: desarrollado con inteligencia artificial para Hot Sale y CyberMonday, permitirá consultar por marcas, productos y recibir recomendaciones. El bot busca orientar al usuario dentro del sitio oficial y ayudarlo a encontrar más rápido lo que necesita.

También, los usuarios encontrarán en el sitio web oficial del CyberMondar:

MegaOfertas: Más de 15.000

Sección Descolocados

Historias

MegaOfertas top estrella

MegaOfertas Bomba

MegaOfertas Noche Bomba

Contenidos destacados

Más clickeados: Un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

Filtros en MegaOfertas: cuotas sin interés, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

Buscador de Beneficios bancarios