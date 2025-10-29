YPF adquirió el 100% de Refinor y refuerza el abastecimiento de combustibles

La petrolera de bandera ya contaba con el 50% de la empresa energética y le compró la mitad restante a Hidrocarburos del Norte.

YPF consolidó su posición en el norte argentino tras adquirir el 100% de las acciones de Refinor, una operación que le otorga el control total de la empresa y refuerza su capacidad de abastecimiento de combustibles y gas en una región clave del país.

Según el comunicado oficial, la petrolera de bandera completó la compra de la participación del 50% que Hidrocarburos del Norte mantenía hasta ahora, asegurando así la integración total de la compañía.

La adquisición implica que YPF ahora dirige completamente la firma que opera en toda la cadena de valor del transporte y la comercialización de combustibles y gas en el norte argentino. En efecto, gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en siete provincias: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

Esta infraestructura permite abastecer de manera eficiente a una amplia zona geográfica y reafirmando la presencia de la compañía en el mercado regional. Además, el control total también otorga a YPF la gestión directa de un poliducto estratégico que conecta la terminal de despacho de la petrolera en Montecristo, Córdoba, con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí, Tucumán.

Este ducto resulta fundamental para optimizar la logística de distribución de combustibles en el Noroeste Argentino (NOA), permitiendo una mayor eficiencia operativa y asegurando el suministro en una región donde la demanda energética es significativa. La operación, calificada como estratégica por la compañía, busca fortalecer la integración logística y operativa de YPF en el norte del país.

En la etapa posterior a la adquisición, la petrolera anunció que trabajará para alinear los estándares operativos de Refinor con las mejores prácticas y procesos que ya aplica en toda su cadena de valor. El objetivo es que la integración al grupo se traduzca en mejoras en la gestión, la seguridad y la eficiencia, manteniendo la continuidad del abastecimiento de combustibles y gas en todas las provincias donde opera la red de estaciones de servicio.

La operación se concretó tras la compra de la participación de Hidrocarburos del Norte, una sociedad perteneciente al Grupo Integra, holding argentino con intereses en energía, minería, agroindustria y servicios financieros. Hasta la fecha de la transacción, Hidrocarburos del Norte poseía el 50% de las acciones de Refinor, lo que convierte esta adquisición en un paso decisivo para la consolidación de YPF en el sector energético del norte argentino.