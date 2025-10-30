Vacunación antirrábica: desde el 3 de noviembre se trabajará en Santa Ana 1
La Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a diferentes zonas de la ciudad. En este caso, se trata de la vacunación antirrábica que realiza el área de Bienestar Animal.
El servicio se brindará desde el lunes 3 hasta el jueves 6 de noviembre en el horario de 9.30 a 12.30, y será por orden de llegada. Cabe destacar que es totalmente gratuito. La atención se brindará en el barrio Santa Ana 1.
Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Lunes 3
SANTA ANA 1
9:30 a 12:30 hs
Dirección: calle Lotufo 1802
Referencia: almacén LA ESQUINA. 10 MZA. A ETAPA
Martes 4
SANTA ANA 1
9:30 a 12:30 hs
Dirección: Avda. 5 y Avda. Perú
Referencia: comisaría 3ra
Miércoles 5
SANTA ANA1
9:30 a 12:30 hs
Dirección: Pje. 12 y calle Perú
Referencia Esq. ESC. 800 Cuarto Centenario
Jueves 6
SANTA ANA 1
9:30 a 12:30 hs
Dirección: Avda. Perú – Rotonda de los Chinos
Referencia: Registro Civil / Guardería