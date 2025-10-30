Tres argentinos que combatían en Ucrania murieron en un ataque ruso

Se encontraban en su primera misión en Ucrania tras un ataque ruso con drones. Otros compatriotas resultaron heridos.

Tres soldados argentinos que combatían para el ejército ucraniano murieron tras un ataque de Rusia con drones en la región de Sumy, al noreste del país. Era su primera misión de asalto sobre la “línea cero”, el punto de mayor enfrentamiento con las tropas rusas. Otros integrantes de su unidad resultaron heridos durante la operación.

Los tres fallecidos son Jose Adrián Gallardo, de 53 años y alias “Rogy”; Ariel Achor, de 25 años y conocido como “Merlo”; y Mariano Franco, de 47 años, identificado como “Sisu”.

Habían llegado al frente a mediados de septiembre, luego de alistarse para sumarse a la defensa de Ucrania en la contraofensiva lanzada por Kiev. La muerte de estos tres voluntarios se suma a la lista de argentinos que decidieron involucrarse en la guerra lejos de su país natal.

La línea del frente en Sumy continúa siendo uno de los sectores más calientes del conflicto, con frecuentes ataques aéreos, artillería y drones.