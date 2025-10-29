Un basural argentino figura entre los 50 más contaminantes del planeta

El lugar está ubicado en Bariloche, uno de los principales centros turísticos del país. Opera hace décadas sin el tratamiento y control adecuado.

En medio de paisajes naturales únicos y un flujo anual de más de 1.000.000 de turistas, San Carlos de Bariloche enfrenta una crisis ambiental que amenaza su equilibrio ecológico. Con más de 136.000 habitantes, la ciudad padece un grave problema de gestión de residuos: su vertedero municipal, ubicado en plena zona urbana, fue incluido por la International Solid Waste Association entre los 50 basurales más contaminantes del mundo, siendo el único de la Argentina que integra esa lista.

Desde hace más de cuatro décadas, el vertedero municipal opera sin medidas adecuadas de tratamiento ni control. “El vertedero representa una herida abierta que no deja de sangrar hace ya más de 40 años. Es una bomba de tiempo que va heredando cada nueva gestión hace décadas”, afirmó Iván Espeche Gil, vocero de la Fundación Impacta.

El predio recibe 200 toneladas diarias de residuos y acumula más de 500.000 toneladas. Apenas el 5% de la basura generada se recicla, lo que multiplica la contaminación del aire, el suelo y las napas.

Espeche Gil subrayó que “eso también representa, paradójicamente, una enorme oportunidad de transformarse en ejemplo mundial de sostenibilidad, de coherencia con el entorno de belleza natural impactante en el que se encuentra”.