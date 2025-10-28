Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban al partido con Racing

El vehículo formaba parte de una caravana rumbo a Avellaneda y perdió el control en la BR-116, a la altura de Barra Mansa. Hay un herido de gravedad.

Un autobús que transportaba aficionados del Flamengo volcó este lunes por la tarde en la BR-116, a la altura del kilómetro 282, cerca de Barra Mansa, en el interior del estado de Río de Janeiro. El vehículo formaba parte de una caravana que se dirigía a Avellaneda para presenciar el partido del miércoles frente a Racing, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Federal de Carreteras, el accidente ocurrió alrededor de las 16:20 y dejó un saldo de 16 heridos. El conductor se encuentra en estado crítico.

Fuentes citadas por O Globo informaron que el micro perdió una rueda mientras circulaba en dirección a São Paulo y terminó volcando tras perder el control. El autobús, además, había frenado momentos antes para asistir a otro grupo de hinchas cuyo vehículo se había averiado en la misma ruta.

Tras el siniestro, se registraron incidentes aislados entre simpatizantes alrededor del lugar, originados por el robo de pertenencias desde el interior del vehículo siniestrado.

El club brasileño emitió un comunicado en el que confirmó que se encuentra en contacto con las autoridades locales. “Flamengo está monitoreando la situación en el sitio del accidente y brindando apoyo a los heridos. El alcalde de Barra Mansa puso a disposición los hospitales municipales y los bomberos trabajan en la asistencia”, señaló la institución.





