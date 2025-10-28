La expareja de Lourdes Fernández pidió ser excarcelado

Leandro García Gómez, quien está imputado por privación ilegal de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género, realizó una presentación a través de su defensor oficial. Sin embargo, un informe asegura que hay un "alto riesgo" para la cantante de Bandana.

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, cantante del grupo Bandana, pidió su excarcelación. La presentación fue realizada por su defensor oficial. En las próximas horas, el juez Diego Slupsky, a cargo del caso, resolverá si lo mantiene detenido. García Gómez está imputado de privación ilegal de la libertad y lesiones, todo en un contexto de violencia de género.

En tanto, fuentes judiciales confirmaron que Lourdes ya declaró ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte (OVD). El informe de la OVD consigna un “alto riesgo” para la víctima y revela que fue “coptada” por el acusado, según las fuentes consultadas. Al prestar declaración indagatoria, García Gómez dijo que Lourdes estaba en su departamento de Palermo por su propia voluntad.

La artista, además, reapareció en redes sociales luego del episodio con un mensaje dedicado a sus fanáticos en el que agradeció “por los mensajes bonitos” que recibió. “Estoy muy bien, muchas gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando”, contó, luego de haber acusado un cuadro de anginas, confirmado por el propio centro médico.

Sin embargo, no se refirió directamente a la detención de García Gómez y lo ocurrido el jueves pasado. “Sé qué pasaron cosas, ya llegará el momento de hablar de ellas”, expresó, aunque aclaró que hoy en día toda su energía en concentrarse “en un gran sueño, que es volver al Gran Rex, no es nada más ni nada menos la casa que me vio nacer”.