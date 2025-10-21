Emotivo reconocimiento a héroes olvidados de Malvinas

El Gobierno oficializó el ascenso a Subtenientes de Reserva para 38 ex soldados conscriptos que combatieron como Aspirantes a Oficiales, después de 43 años de espera.

En un acto de reparación histórica, el Ministerio de Defensa oficializó el otorgamiento del grado de Subteniente de Reserva a un grupo de 38 ex soldados conscriptos que combatieron en la Guerra de Malvinas desempeñándose como Aspirantes a Oficiales de Reserva (AOR). La medida busca reconocer el valor y el desempeño de este personal durante el conflicto del Atlántico Sur.

Según supo Noticias Argentinas, la Resolución 837/2025, firmada por el ministro Luis Petri y publicada este lunes en el Boletín Oficial, cumple con lo dispuesto por el Decreto Presidencial N° 249/25, que instruyó el reconocimiento del grado militar a estos veteranos, incluyendo a los caídos en combate ("post mortem") y a los fallecidos posteriormente.

La Ley del Servicio Militar (N° 17.531) permitía seleccionar conscriptos aptos para capacitarlos como oficiales o suboficiales de reserva. Durante la guerra de 1982, este personal fue desplegado para completar las organizaciones del Ejército Argentino.

La resolución destaca que estos soldados "demostraron sus sobresalientes condiciones personales y profesionales", recibiendo en muchos casos condecoraciones como la medalla “AL MÉRITO MILITAR”, “AL ESFUERZO Y LA ABNEGACIÓN” y “AL VALOR EN COMBATE”.