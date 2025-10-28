Santilli cumplió su promesa y se rapó la cabeza tras el triunfo de La Libertad Avanza

El diputado electo por la provincia de Buenos Aires se rapó en vivo durante una transmisión del canal libertario Carajo, tal como había prometido antes de las elecciones.

Diego Santilli, diputado electo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, cumplió la promesa que había hecho en el canal de streaming libertario Carajo y se rapó la cabeza tras la victoria del domingo. “La estética no es tan importante”, dijo entre risas, mientras los anfitriones le pasaban la máquina.

La escena, transmitida en vivo, tuvo un tono de festejo en medio de una crisis económico devastadora: recesión, despidos, caída del consumo, salarios bajos y recortes en áreas sensibles como salud y educación. Aun así, el oficialismo libertario vive días de euforia tras imponerse en las legislativas.

La apuesta se había originado durante la campaña, cuando el equipo de comunicación del partido lanzó el lema “Para votar al colorado, marcá al pelado”. La consigna surgió luego de que la justicia electoral impidiera reimprimir las boletas que llevaban la cara de José Luis Espert, quien debió renunciar a su candidatura por sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero, Fred Machado.

Para cortarle el pelo a Santilli la máquina estuvo en manos de Karen Reinhardt, el Gordo Dan y uno de los hijos del diputado, que completó el trabajo entre bromas. Luego se sumaron al corte el Gordo Dan, Mariano Pérez y otros integrantes del panel, quienes se cortaron el pelo como parte de la misma promesa.

“No la estoy pasando bien, pero lo hago para cumplir la palabra”, admitió Santilli, mientras veía caer los mechones colorados sobre el piso. “Es un disparate”, agregó, antes de soltar una pregunta al aire: “¿Cuánto tarda en crecer el pelo?”.

