Hoy se pone la ofrenda de Día de Muertos para perritos, gatitos y mascotas

De acuerdo con la tradición mexicana, el 27 de octubre es el día en que los espíritus de las mascotas regresan al mundo terrenal para visitar a sus dueños. Se cree que llegan desde el primer minuto de la medianoche y permanecen hasta las 23:59 horas del mismo día, antes de dar paso a las almas de las personas que fallecieron en accidentes, quienes son recordadas el 28 de octubre.

La costumbre de poner la ofrenda de Día de Muertos dedicada a mascotas se inserta dentro del calendario tradicional de la festividad, que abarca los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Si bien cada familia puede adaptar la fecha según sus creencias o costumbres, en muchos hogares se sigue la creencia de que el 27 de octubre es el día especial para recordar y rendir homenaje a los animales de compañía que han partido. Este día se ha difundido como una iniciativa reciente que busca darles un espacio propio en el altar, antes de la llegada de las almas de los seres humanos.

En los altares se coloca una foto del animal, agua, su plato favorito, juguetes, golosinas y la conocida flor de cempasúchil, que tradicionalmente guía a las almas hacia el altar. Algunas personas agregan correa, cama u objetos significativos para el animal, así como veladoras y papel picado. El objetivo es ofrecerles una bienvenida cálida, agradecer el tiempo compartido y mantener viva la memoria de su presencia en el hogar.