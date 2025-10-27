Motín: Incendio en la Alcaidía General 1 de Salta

Alrededor de las 22 horas del domingo, se desató un incendio en la Alcaidía General 1 de Salta, provocado por la quema de colchones en una celda del pabellón B1, planta baja.

Como consecuencia del foco ígneo, once internos fueron trasladados al Hospital San Bernardo con cuadros de intoxicación y algunos con quemaduras de distinta consideración.

El personal de guardia advirtió el foco ígneo y activó los protocolos de emergencia, dando intervención al Grupo de Operaciones del SPPS, a equipos de Bomberos y al Servicio de Emergencias Médicas, que lograron controlar el incendio y asistir a las personas afectadas.

De manera preventiva, se dispuso el traslado de internos a la Unidad Carcelaria 1 del Penal de Villa Las Rosas, con la colaboración de diferentes áreas de la Policía de Salta.

Se dio intervención a la Fiscalía Penal correspondiente, que llevará adelante las actuaciones investigativas tendientes a determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades individuales. También se iniciará una investigación interna.