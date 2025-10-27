En Salta se desarrolló con normalidad la jornada electoral nacional

Más de 5 mil policías trabajaron en el operativo de seguridad que se realizó en toda la provincia por las Elecciones Nacionales Legislativas 2025. El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, destacó el servicio integral de la Fuerza Provincial que inició días atrás y concluyó esta noche.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en los más de 500 lugares habilitados en la provincia para el sufragio. 179 establecimientos fueron monitoreados desde el Centro de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 911. Más de 5 mil efectivos estuvieron afectados a los distintos servicios preventivos de seguridad.

Se registraron intervenciones por incumplimientos al Código Electoral Nacional en Tartagal, Pichanal, Aguas Blancas, General Pizarro y Capital. No hubo incidentes relevantes. En todos los casos se dio cumplimiento a las disposiciones de la Justicia Electoral Nacional.

En diferentes dependencias policiales de la provincia se expidieron 7625 constancias de no emisión de voto a ciudadanos que se encontraban a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, destacó el servicio integral de la Fuerza Provincial que inició días atrás, se desarrolló en diferentes etapas y concluyó esta noche. El operativo fue supervisado por el jefe de Policía, Diego Bustos; el subjefe Walter Toledo; el director General de Seguridad, Luis Ríos; el subdirector General de Seguridad, Daniel Carrasco; el director General de Ciberseguridad, Carlos Reyes, entre otras autoridades operativas.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

