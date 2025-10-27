El Móvil Odontológico vuelve a la UNSa

La atención se brindará desde hoy hasta el viernes 31 de octubre de 8 a 13 hs. Se otorgarán 25 turnos diarios para cada Facultad, distribuidos por la Secretaría de Bienestar Universitario.

La descentralización municipal continúa desarrollándose en diversos puntos de la ciudad. Por ello, el programa del Móvil Odontológico luego de visitar los barrios 20 de junio, 20 de Febrero, Castañares y Santa Ana I visitará nuevamente la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Los profesionales brindarán atención desde hoy hasta el viernes 31 de octubre de 8 a 13 hs. El móvil se ubicará frente al rectorado.

Se otorgarán 25 turnos diarios para cada Facultad que serán distribuidos por la Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) y Subsecretaria de Asuntos Estudiantiles (SAE).

Los estudiantes sin obra social podrán acceder al servicio gratuito, se realizarán tratamientos, restauraciones, se atenderán urgencias y otros.