Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad reclamó que bajen las intervenciones de violencia de género del asesino de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Rosa Muiños, denunció al sitio Varones Unidos, creado por el femicida Pablo Laurta, acusado de los asesinatos de su expareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio.

El hombre está detenido, acusado del doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, y ahora lo imputaron por el delito de violencia de género digital y se pidió que se tomen “medidas urgentes”.

La presentación se hizo ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (MPF) que trata este tipo de delitos como es la discriminación por motivos de violencia de género digital y odio misógino.

“El organismo actuó tras tomar conocimiento de que, junto con la noticia del doble femicidio, el acusado tendría intervenciones misóginas en una comunidad digital denominada Varones Unidos. En este marco, la Defensoría constató que el dominio del sitio web se encuentra registrado a nombre del imputado, motivo por el cual se solicitó la preservación del contenido digital, dado que podría constituir evidencia en la causa judicial”, advirtieron.

En la denuncia se solicitó la baja inmediata de todo el contenido público disponible tanto en el sitio web como en el perfil de Instagram asociados, “ya que difunden expresiones de odio contra las mujeres, deslegitiman sus denuncias e incitan a conductas discriminatorias y violentas”.

Desde la institución enfatizaron que "la violencia de género digital vulnera gravemente los derechos humanos, y que el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto cuando promueve el odio o la violencia”.



