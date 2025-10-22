¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre de 2025?

A partir de noviembre de 2025, el salario de referencia para empleadas domésticas se mantiene sin cambios respecto al último ajuste registrado en septiembre.

A partir de noviembre de 2025, el salario de referencia para empleadas domésticas se mantiene sin cambios respecto al último ajuste registrado en septiembre. La falta de nuevo acuerdo en las negociaciones paritarias deja vigentes hasta la fecha los valores fijados anteriormente, publicados por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).

Las cifras actualizadas para este sector resultan esenciales para empleadores y trabajadores, en especial ante la situación de espera por un nuevo incremento formal. Dicha información impacta de manera directa tanto en la liquidación mensual como en el cálculo de pagos por hora en todo el país.

A continuación, los nuevos montos de referencia y los procedimientos administrativos que deben cumplir tanto empleadores como quienes trabajan en esta actividad.

Salario por hora en el sector de casas particulares

De acuerdo con la grilla difundida por la Upacp, en noviembre de 2025 se utilizan como referencia los valores que se establecieron para septiembre, correspondientes al último tramo del aumento hasta la fecha.

La remuneración mínima para quienes están contratados bajo la modalidad de trabajo por horas se distribuye así:

$3052,99 por hora para personal con retiro.

$3293,99 por hora para personal sin retiro.

Estos valores mínimos aplican a quienes cumplen tareas durante menos de 24 horas semanales, siempre para un mismo empleador. El objetivo es garantizar una base salarial uniforme en todo el territorio argentino, sin distinción de provincia o localidad.

Además de la cifra fijada, los empleadores deben incorporar conceptos adicionales en la liquidación mensual, incluyendo antigüedad, aportes jubilatorios y obra social. Esta obligación rige, asimismo, para los casos de contratación por jornada.

Monto mensual según la modalidad de contratación

El salario mensual también toma como parámetro los valores fijados en la última actualización correspondiente al mes de septiembre, ante la ausencia de una nueva paritaria.

En el caso de quienes trabajan con esquema de jornada mensual, los valores de referencia para noviembre resultan los siguientes:

$374.541,36 para personal con retiro.

$416.485,63 para personal sin retiro.

Estos valores se destinan a quienes superan las 24 horas semanales bajo relación de dependencia con un mismo empleador, según lo dispuesto por el régimen de la ley n° 26.844. A la cifra básica es necesario sumar los adicionales correspondientes a cada trabajador según su antigüedad, aportes y demás conceptos obligatorios.