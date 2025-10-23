La Municipalidad y la UPATECo entregaron 700 certificados a vecinos de la ciudad

El acto se desarrolló en la Fábrica Municipal en San Benito. Emiliano Durand, junto al rector de la institución, Carlos Morello, entregaron los certificados y motivaron a los egresados a seguir estudiando. Ambos remarcaron que las oportunidades “son para todos los salteños”.

La Municipalidad junto a la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECo), entregó 700 certificados a vecinos que finalizaron con éxito los cursos de formación y oficios.

Las capacitaciones, se otorgaron en los 10 Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad, donde se brindaron conocimientos y herramientas gratuitas y de calidad para vecinos desde los 18 años.

El acto se desarrolló en las instalaciones de la Fábrica Municipal, donde participaron más de 500 alumnos que cursaron en los CICs de barrio Solidaridad, Santa Cecilia, San Benito, Asunción, Bicentenario, Constitución, Unión, San Luis, Gauchito Gil y Limache.

Emiliano Durand, intendente de la ciudad, destacó el trabajo de la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia de Salta al brindar las oportunidades a todos los vecinos que buscan salir de su zona de confort para avanzar en lo personal y profesional. “El acceso a la educación pública es un derecho porque es una conquista social” expresó, anticipando que desde el 2026, los alumnos que continúen estudiando podrán acceder a las nuevas Fábricas que se instalarán en zona oeste y norte.

Por su parte, Carlos Morello, rector de la institución, destacó con alegría el éxito del cursado. “Vamos a seguir trabajando para que los vecinos que tienen el nivel 1 o 2 puedan seguir creciendo sin límites”.

La amplia oferta de cursos de idiomas, barismo, barbería, marroquinería, tapicería, gastronomía, costura (inicial y avanzado), soldadura, electricista – nivel 1, panadería y pastelería inicial, dieron a cada alumno herramientas reales para potenciar la inserción laboral y el desarrollo personal.

Testimonios que inspiran

En lo que va de la gestión, esta es la cuarta entrega de certificados de la UPATECo.

Una de las consultadas fue Cintia Romero, vecina de 51 años y egresada de inglés intermedio, contó que se animó a aprender para estar ocupada. “Somos personas grandes, yo recomiendo a la gente mantenerse activo y aprender, porque sí se puede”.

Uno de los tantos jóvenes, fue Roberto Aramayo de 19 años, quien no sabía nada de pastelería. “A mí siempre me llamó la atención los postres. Hoy estoy pensando en mi emprendimiento, porque aprendí de todo”.

Finalmente, otro joven, Lautaro Copa, de 18 años, remarcó que si bien se tomó un año sabático (luego de la secundaria), aprendió barbería y abrió en su casa su propio espacio. “Yo no tenía un título que me avale, hoy sí. Vale la pena aprender, nos ayuda mucho. Mi familia está feliz”.

Del acto participó también María Juncosa, coordinadora General de Relaciones con la Comunidad, junto a otras autoridades municipales y provinciales.