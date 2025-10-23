Amplio operativo de limpieza en los barrios de San Luis

La Municipalidad se encuentra trabajando en diversos sectores con el objetivo de brindar una mejor higiene y mayor seguridad para la comunidad. Se solicita a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública o alertar a través del 105 o la APP Muni Salta.

En el marco de las políticas de higiene urbana y seguridad, la Municipalidad desplegó un amplio operativo de seguridad en los barrios de San Luis con el fin de brindar una mejor calidad de vida a los vecinos. Los trabajos continuarán durante las próximas semanas.

Las tareas incluyeron limpieza general mediante el retiro de restos de poda y malezas, escombros y otro tipo de residuos que había en la vía pública. Además, se reforzó la iluminación en distintos lugares mediante la instalación de luces LED con sus respectivos cableados.

Eva Josefina, vecina de San Luis, manifestó que “vivo en la zona hace 22 años, y vi cómo fue creciendo cada barrio, pero lamentablemente hay vecinos que no tienen buen comportamiento y por ello es preciso este tipo de operativo de limpieza”.

“Además de la presencia de microbasurales también hay muchos baldíos en mal estado, y es fundamental que los dueños los mantengan porque quienes vivimos en la zona somos los que nos vemos afectados”, remarcó Eva Josefina.

Vanesa, vecina de San Luis, también agradeció la limpieza en general y expresó que “vemos la presencia de la Municipalidad y esto nos alegra y tranquiliza, pero también es necesario que todos colaboremos en el mantenimiento de la limpieza, con no arrojar residuos a la calle ya es suficiente”.

Es importante destacar que, este tipo de malas prácticas generan microbasurales que provocan la proliferación de insectos, alimañas y roedores, como así también obstrucciones viales.

