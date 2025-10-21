Gendarmes rescataron a una cría de oso melero que huía de los incendios forestales en Orán

Ocurrió mientras patrullaban la Ruta Nacional N° 34, el ejemplar fue trasladado hasta una Fundación Protectora de Animales para resguardarlo y que reciba los cuidados necesarios.

Efectivos de la Sección “Santa Rosa”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, sobre el kilómetro 1.295 de la Ruta Nacional N° 34, realizaron patrullajes en la zona afectada por diversos focos ígneos que esta perjudicando la flora y fauna de la provincia de Salta.

A la vera de la cinta asfáltica, los funcionarios notaron la presencia de una cría de Tamandua tetradactyla (conocida comúnmente como oso melero) que salía de un terreno recientemente afectado por los incendios. De inmediato, los gendarmes procedieron a resguardar al animal y garantizar su seguridad.

Intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que dispuso trasladar a la cría hasta la Fundación Protectora de Animales “Patitas en la Calle”, para su resguardo y reinserción en su hábitat natural.