Allanamiento en barrio 20 de febrero

Fuerte operativo policial en la zona de Villa 20 de Febrero, específicamente sobre el pasaje Río Bermejo al 1100, donde efectivos de Investigaciones, Infantería, Drogas Peligrosas y la Policía de la Provincia llevaron adelante allanamientos simultáneos que estarían relacionados con una organización dedicada a la venta de drogas.

Según se pudo concoer este operativo se está llevando a cabo en diversos barrios de la ciudad y al propio penal de Villa Las Rosas, en el marco de una investigación de largo alcance.

Hasta el momento, el operativo dejó seis personas detenidas, tres hombres y tres mujeres, tyambién se realizó el secuestro de dos armas de fuego en los domicilios allanados.

La causa estaría vinculada con la comercialización de pasta base, actividad que presuntamente era coordinada desde el interior del penal de Villa Las Rosas, donde también se realizaron allanamientos en cuatro pabellones.