El Challenger de Guayaquil fue suspendido por la creciente violencia en Ecuador

Las autoridades de la ATP dieron a conocer que la fecha se mantendrá, aunque será trasladada a Lima. En los últimos días, se registraron hechos que ponen en riesgo la seguridad del certamen

El Challenger de Guayaquil, previsto para disputarse entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2025, fue suspendido por decisión de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) debido a motivos de seguridad interna en Ecuador. El torneo, que integra la Gira Sudamericana de Challengers, debía celebrarse en las instalaciones del Anexo Guayaquil Tenis Club, una sede tradicional del circuito. La organización local confirmó la medida a través de un comunicado oficial, en el que se precisó que el evento fue “postergado hasta nuevo aviso” por disposición del ATP Challenger Tour.

Según se informó, la decisión se tomó ante “preocupaciones por la seguridad de los jugadores y el desarrollo del torneo”. El contexto que atraviesa ese país, marcado por hechos de violencia en distintas provincias, llevó a la ATP a evaluar las condiciones de organización y logística. En las últimas semanas se registraron atentados y ataques armados en las provincias de Manabí, Guayas y Azuay, lo que derivó en la declaración de un “conflicto armado interno” por parte del Gobierno ecuatoriano. Este escenario afectó la realización de distintos eventos deportivos y culturales, y motivó la reubicación del certamen de tenis.

La ATP confirmó que el torneo originalmente programado en Guayaquil será trasladado a Lima, Perú, donde se disputará bajo las mismas condiciones de categoría y premios. En la cuenta oficial del ATP Challenger Tour se comunicó: “Debido a preocupaciones de seguridad, el Challenger 75 originalmente programado en Guayaquil, Ecuador, para la semana del 27 de octubre ha sido relocalizado en Lima, Perú”. De esta manera, el calendario mantendrá la continuidad de la Gira Sudamericana, aunque con cambio de sede y ajustes logísticos para jugadores y organizadores.