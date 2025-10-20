Argentina perdió 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

La albiceleste, que jugó una final en la categoría después de 18 años, no encontró los caminos y cayó con el equipo africano en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile con un doblete de Yassir Zabiri, por lo que no logró consagrarse.

La albiceleste, que volvió a jugar una instancia decisiva después de 18 años, no logró alcanzar su séptima consagración en su historia en el torneo, mientras que Marruecos, con un juego compacto y directo, fue efectivo, la superó y se quedó con su primer Mundial Sub 20. El árbitro fue el italiano Maurizio Mariani.

La albiceleste buscaba levantar el séptimo trofeo en la categoría luego de los obtenidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, consolidándose como la selección más ganadora en la historia del torneo, aunque mantiene la ventaja sobre Brasil, que lleva cinco títulos ganados.