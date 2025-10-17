Confirmaron al árbitro de la final del Mundial Sub 20

Todo está listo para la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos: se jugará el domingo a las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile. La Albiceleste, que viene de vencer 1-0 a Colombia, buscará su séptimo título, mientras que Marruecos disputará su primera final tras eliminar a Francia por penales.

El árbitro encargado de impartir justicia será el italiano Maurizio Mariani, de 43 años, con amplia experiencia en competiciones internacionales.

Mariani dirige en la Serie A de Italia desde 2013 y ha estado en torneos como la Champions League, Europa League, Nations League y hasta la Copa América. Nunca arbitró a la selección mayor de Argentina, pero ya dirigió al equipo de Diego Placente en los octavos de final, cuando Argentina goleó 4-0 a Nigeria sin generar polémicas.

En la temporada pasada, Mariani también estuvo al frente de finales importantes: la Coppa Italia, con victoria de Bologna 1-0 sobre Milan, y la King’s Cup de Arabia Saudita, donde Al-Ittihad venció 3-1 a Al-Qadsiah. Se caracteriza por mostrar muchas tarjetas amarillas, con un promedio de 4,6 por partido, mientras que las rojas son menos frecuentes. En este Mundial Sub 20 dirigió tres partidos, amonestando a 11 jugadores y sin expulsiones.