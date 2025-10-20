El mensaje de Lionel Scaloni a la Selección Sub 20

El DT de la Albiceleste destacó el esfuerzo, la motivación y la conducta de los jugadores a lo largo del torneo disputado en Chile.

Tras la derrota de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile, Lionel Scaloni utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al plantel dirigido por Diego Placente. El entrenador de la Albiceleste destacó el esfuerzo, la motivación y el comportamiento de los jugadores durante el torneo.

“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha. Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. Vamos Argentina“, escribió el DT en su cuenta de Instagram.