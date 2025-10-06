Javier Milei confirmó que Diego Santilli encabezará la lista

El Presidente expuso que el legislador del PRO reemplazará a José Luis Espert, quien renunció a su candidatura a diputado nacional acorralado por el escándalo que lo vincula con el narco Fred Machado.

El presidente Javier Milei confirmó que el legislador del PRO Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre en lugar del diputado libertario José Luis Espert, quien renunció a su candidatura este domingo acorralado por el escándalo que lo vincula con el narcotraficante Fred Machado.

En diálogo con LN+, Milei anunció que el ex vicejefe de Gobierno porteño reemplazará a Espert como candidato principal de La Libertad Avanza en el territorio bonaerense, de cara a los próximos comicios legislativos: "El cabeza de lista de la Alianza La Libertad Avanza es el Colo Santilli. Vamos para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vuelta de hoja".

En tal sentido, el periodista Luis Majul le recordó que Santilli integra el PRO, a lo que el jefe de Estado insistió: "¿Cuál es el problema si estamos en una alianza con el PRO? Eso muestra lo leal y noble de la alianza que tenemos".

Por su parte, previo a los dichos de Milei, el diputado del partido amarillo cargó contra la oposición y defendió el rumbo del Gobierno. "No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", aseveró.