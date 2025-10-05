Mauricio Macri: "Después del 26 de octubre, confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios"

El expresidente calificó como "muy bueno" el cónclave que mantuvo el viernes con Javier Milei, abogó por la unión de "todos los que queremos un cambio" para, tras las elecciones legislativas nacionales, "llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite".

El expresidente Mauricio Macri aseguró confiar este sábado que después de las elecciones legislativas nacionales, "el Gobierno iniciará una etapa de cambios". Lo hizo en un posteo en su cuenta de X, luego la visita que mantuvo el viernes en la Quinta de Olivos con Javier Milei, con quien retomó el díalogo tras casi un año.

El actual titular del PRO calificó como "muy buena" la reunión que mantuvo con el jefe de Estado, abogó por la unión de "todos los que queremos un cambio" para, luego del 26 de octubre, "llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite".

"Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir", completó Macri en sus redes sociales.

En relación a la cumbre de Olivos, Javier Milei había señalado el viernes en su cuenta de X que se reunió con su principal socio político con el objetivo de afinar la estrategia electoral de cara a las elecciones de octubre y confirmó que trabajaron juntos después de los comicios. Del encuentro, que duró más de dos horas, participaron Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, y Guillermo Francos, Jefe de Gabinete.

"Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!", posteó en X el mandatario.