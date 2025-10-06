La ministra de Seguridad replicó los dichos de Javier Milei luego de la decisión del diputado libertario y advirtió: "Tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país".

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió a la renuncia del libertario José Luis Espert como candidato a renovar su banca, luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado, y afirmó: "Los argentinos primero, porque no somos iguales".

En su cuenta de la red social X, Bullrich replicó al presidente Javier Milei y diferenció: "Los argentinos primero, porque no somos iguales. Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país. Repito las palabras del Presidente Javier Milei: 'la Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros".

En tanto, previamente, el jueves la ministra de Seguridad se había referido nuevamente al narcoescándalo y advirtió: "Yo veo que esta es una campaña en la que hay un montón de temas que son de vieja data, como en este caso de Espert, que es del año 2019, y son tomados ahora por la oposición para ponerlos sobre la mesa. Evidentemente él tuvo una posición un poco cerrada de no decir exactamente las cosas que sucedieron".

"Me parece que cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas". En este marco, Bullrich recordó que el empresario Fred Machado, quien en 2019 habría hecho una aporte de dinero a la campaña presidencial de Espert, recién fue procesado en 2021 en la causa donde se lo investiga. "Fue no antes. Él podía perfectamente no saber", sumó.

"Me parece que Espert tiene que volver a los medios y contestar claro, punto. No es un tema de convencimiento. Nosotros tenemos una vara altísima. El voto liberal y republicano exige respuestas", sentenció Bullrich, previo a calificar como un "manoseo total y absoluto de las instituciones", el intento fallido de la oposición de desplazar al diputado de la presidencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.