Demorado por robar un celular en un colectivo de Capital

Ocurrió esta tarde en avenida Bicentenario y Caseros. Se recuperó el elemento sustraído. Intervino la Fiscalía Penal 4.

Esta tarde, efectivos del Distrito de Prevención 1 demoraron a un hombre de 31 años en avenida Bicentenario y Caseros, por la sustracción de un celular a un menor desde el interior de un colectivo.

La intervención se originó a partir de una alerta ciudadana a una patrulla que se encontraba en el lugar. El celular fue recuperado y restituido al propietario.

Intervino la Fiscalía Penal 4.