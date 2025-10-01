La Policía Rural rescató a dos aves silvestres en cautiverio en Metán

La intervención se realizó en barrio Kennedy tras una alerta ciudadana al 911. Dos suris fueron asistidos y trasladados hacia la Estación de Fauna Autóctona. Intervino la Fiscalía Penal 1.

La Policía Rural y Ambiental de Metán rescató dos aves silvestres que se encontraban en cautiverio en inmediaciones de barrio Kennedy. La intervención se originó tras una alerta ciudadana.

En ese contexto, los efectivos incautaron dos suris y los trasladaron a la Estación de Fauna Autóctona de Salta.

Intervino la Fiscalìa Penal 1.