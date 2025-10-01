Red narcocriminal en Salta: el veredicto se conocerá el 9 de octubre

Miembros del Servicio Penitenciario de Salta, reclusos y familiares se encuentran entre los 20 imputados, aunque solamente se juzga a 19 personas debido a que una mujer fue declarada en rebeldía.

El veredicto el juicio por la presunta red narcocriminal en la Unidad Carcelaria N°1 de la ciudad salteña de Villa Las Rosas se dará a conocer el martes 9 de octubre.

Durante realizada este martes en los tribunales de la provincia, continuaron las réplicas presentadas por la fiscalía, a la vez que los defensores fundamentaron las contrarréplicas.

Los magistrados Federico Diez, Paula Marocco y Javier Araníbar dispusieron que los implicados pronuncien sus últimas palabras el 9 de octubre a partir de las 8:30, mientras que la lectura del veredicto se llevará a cabo a las 13:30.

Los funcionarios Luis Castaño, Francisco Bisceglia, Sergio Moya Marcos Bucotich García, Raúl Arjona y José Luis Alarcón están acusados por supuesta asociación ilícita y por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de dos o más personas, en una cárcel y cometida por guardias encargados de la vigilancia de los presos.

Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostienen que Moya, Bisceglia, Bucotich, Arjona y Alarcón son autores de presuntas exacciones ilegales agravadas, al tiempo que consideran que Baldomero Córdoba es partícipe necesario en ese ilícito.

En tanto, se les endilga a Patricia Daiana del Rosario Flores, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Nicole Judith Ana Luna, Manuel Méndez, María Cristina Galindo y Héctor Gustavo Banega la venta de droga calificada en un complejo penitenciario, en concurso con asociación ilícita.

Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño fueron beneficiados luego de que la Fiscalía retire los cargos en su contra, a la vez que Andrea Abigail Alba está acusada de tenencia simple de sustancias ilícitas.

Los acusadores solicitaron las penas de prisión para cada uno de los acusados: Sergio Faustino Moya a 11 años y 8 meses de prisión efectiva, Francisco Arturo Bisceglia, 12 años; Marcos Matías Bucotich García, 9 años; Raúl Antonio Arjona y Luis Roberto Castaño, a 8 años y 6 meses.

Por su parte, peticionaron que Marcelo Olguín Magno, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores, reciban 6 años de prisión efectiva; Rubén Antonio Guaymás, 5 años; José Luis Alarcón y María Inés Méndez, a 9 años de cárcel; Baldomero Darío Córdoba, 2 años; Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega, a 9 años y 6 meses.