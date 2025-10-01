Detuvieron a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó la detención de uno de los sospechosos, en la ciudad de Lima, Perú, tras un trabajo en conjunto con la Policía de ese país, Interpol y la Policía Federal.

Detuvieron a Matías Agustín Ozorio, ladero de Pequeño J, en la ciudad de Lima, Perú, acusado de participar en el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). La captura se dio en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú, Interpol y la Policía Federal Argentina.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la noticia y expresó: "Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen". Hasta el momento, los detenidos son Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), que ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

En tanto, los últimos capturados fueron, Víctor Sotacuro Lázaro (detenido en Villazón, Bolivia), Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa donde estaban los cuerpos de las víctimas, y Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro.

“Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos, que yo les debía plata. Estoy en Perú desde hace una semana. Duermo en la calle desde hace dos días porque me escapé", aseguró Ozorio tras la detención en la ciudad peruana de Lima. Se lo acusa de participar en la tortura y asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, en Florencio Varela.