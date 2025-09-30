Dejaron una nota en una comisaría con pistas sobre Pequeño J

Personal de la guardia de una comisaría porteña encontró una carta con datos sobre el principal acusado del asesinato de Brenda, Lara y Morena.

Un hombre dejó una carta en una comisaría porteña con datos sobre el principal acusado del triple crimen en Florencio Varela.

La carta fue encontrada este lunes por la tarde por personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D y haría referencia a los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

“Emanuel Nicolás se llama el narcotráfico amigo de ”Pequeño J"“, alertó la carta escrita en un papel madera.

Luego, quien la escribió, dejó la dirección en la que presuntamente viviría actualmente Nicolás, quien hoy es el principal acusado por el triple crimen.

En el cierre del escueto escrito, se menciona que este hombre vivía anteriormente en Villa Zabaleta, de donde es oriunda la banda narco liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano.

Este martes por la mañana también encontraron uno de los autos sospechosos en el partido bonaerense de Quilmes, a metros de la ribera quilmeña.

El vehículo apareció sobre la avenida Cervantes, a la altura de la avenida Italia y a unos pocos metros del Club Náutico de Quilmes y del predio del Ecoparque.

Se trata del Chevrolet blanco que manejó Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto detenido por la investigación del triple crimen en Florencio Varela.