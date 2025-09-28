Florencia Peña denunció amenazas por un supuesto video íntimo con Alberto Fernández

La actriz aseguró que recibió mensajes en X donde la hostigaban con publicar material privado que la vincularía con el exmandatario.

Florencia Peña presentó una denuncia ante la Justicia luego de recibir mensajes en la red social X en los que se la amenazaba con difundir un supuesto video íntimo que la vincularía con el expresidente de la Nación, Alberto Fernández.

Según consta en el acta, el hostigamiento provino de un usuario que utilizó menciones directas y etiquetas para difundir la amenaza públicamente. La causa quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, a cargo del fiscal Aníbal Brunet, con la secretaria María Caffarelli.

De acuerdo con la denuncia, “el perfil en cuestión utilizó etiquetas y menciones directas para amenazar con la difusión del material”. Ante ello, las autoridades dispusieron medidas urgentes para preservar las publicaciones y los datos de la cuenta por un lapso de 90 días, siguiendo el protocolo de resguardo digital establecido por la empresa X para casos judicializados.

La denuncia fue recibida en una sede policial, donde se le brindó asistencia a la actriz y se resolvió resguardar su integridad. El escrito fue firmado por el subcomisario Leandro López, jefe de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales.