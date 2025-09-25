"Belén" es la película elegida para representar a la Argentina en los premios Oscar 2026

El segundo film dirigido por Dolores Fonzi fue seleccionado por la Academia de Cine de la Argentina y también competirá en la carrera por los Goya. Se impuso ante "Homo Argentum" en la votación.

La película argentina Belén fue la seleccionada para representar al país tanto en la carrera por los prestigiosos premios Oscar de la Academia de Hollywood como en los premios Goya de la Academia del Cine español. La noticia fue confirmada hoy por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

El anuncio oficial se llevó a cabo en un cóctel organizado por la asociación, con la participación de Graciela Borges.

El film de Dolores Fonzi, el cual se encuentra actualmente en cartel, logró imponerse a otras producciones que también eran candidatas. Las películas que quedaron en el camino fueron Homo Argentum (dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat), La Mujer de la Fila (de Benjamín Ávila), y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado (de Hernán Rosselli).

El film, basado en hechos reales, narra la historia de una joven tucumana que fue acusada injustamente después de sufrir un aborto espontáneo.

La protagonista fue denunciada en un hospital público y enfrentó una lucha judicial tras ser condenada con una "brutal e injusta acusación" de haber matado a un bebé, quedando presa por casi 900 días. La trama se enfoca en esta lucha judicial que culminó con su absolución, gracias al apoyo del movimiento de mujeres.

Fonzi ha remarcado que la cinta es una "historia de mujeres peleando por derechos de mujeres", que busca incorporar experiencias que históricamente han estado fuera del cine y la literatura.

Además de su nominación a los Oscar y Goya, la película está compitiendo actualmente en el Festival de San Sebastián, cuya entrega de premios se realiza el sábado.

La primera selección que reducirá la lista de precandidatas al Oscar se dará a conocer el martes 16 de diciembre, esperando que entre 90 y 100 países presenten sus propuestas. Las cinco producciones que queden en carrera se anunciarán el jueves 22 de enero de 2026, junto con las nominaciones de todas las categorías. Finalmente, la ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.