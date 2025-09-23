Se paraliza el rodaje de ‘Spider-Man’ tras el accidente de Tom Holland

La filmación, que se había iniciado a principios de agosto bajo la dirección de Destin Daniel Cretton para Sony Pictures y Marvel Studios, reanudará actividades el 29 de septiembre y no modificará la fecha de estreno, prevista para el 31 de julio de 2026.

El incidente ocurrió en los emblemáticos estudios Pinewood de Londres durante una de las secuencias de acción que caracterizan a las entregas del superhéroe arácnido. Aunque Holland requirió suspender actividades y someterse a observación médica, la misma fuente enfatizó que la medida fue adoptada “por precaución” y que no hay más personas heridas como resultado de la maniobra. El equipo de producción permanece a la espera de la recuperación completa del protagonista antes de retomar el calendario habitual, y fuentes internas aseguran que los plazos pactados con los estudios y distribuidores no corren riesgo de alterarse.

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day había comenzado oficialmente en agosto, según publicó Sony con motivo de la publicación de un video institucional grabado durante la primera jornada en Glasgow. En ese material, Tom Holland, nuevamente bajo el traje de Spider-Man, ejecutaba una arriesgada maniobra encima de un tanque que recorría las calles de la ciudad escocesa. El ambiente generado por la presencia de seguidores en las inmediaciones fue motivo de comentario para el propio protagonista, quien aseguró ante las cámaras: “Es curioso, ponerse el traje esta vez se siente diferente, de alguna forma. Es también la primera vez que tenemos fans desde el primer día en el set, así que es emocionante compartirlo con ellos. Tenemos caras familiares presentes. Voy a dar lo mejor, ojalá salga bien, no hay presión”.