Charly García y Sting anunciaron "In The City", el tema que hicieron juntos

Se confirmó la colaboración entre Charly García y Sting. Según publicaron los protagonistas en sus redes, la canción llevará como nombre “In The City” y se podrá escuchar el 9 de octubre.

En el posteo también hay un video donde se lo ve a Charly recorriendo Buenos Aires mientras que Sting hace lo mismo por Nueva York.

Semanas atrás, te contamos sobre un anuncio enigmático: un video de una ventana con ruido de calle, solo se lee “Charly García y Sting. October 2025″. El músico argentino acompañó el clip con la frase “I´m doing in my way" (Lo estoy haciendo a mi manera).

Por aquellos días se viralizaron imágenes de Charly recorriendo la ciudad en un taxi antiguo, sentado en la parte trasera. Al músico se lo vio rodeado de un equipo y cámaras de cine.