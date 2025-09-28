Conocé el cronograma de vacunación antirrábica para la semana que viene

La acción se realizará en los barrios Miguel Ortiz, Santa Clara de Asís y Vicente Solá en el horario de 9.30 a 12, será por orden de llegada. Para mayor seguridad y para prevenir inconvenientes, se solicita llevar a los animales con correas y bozales.

La Municipalidad, a través del área de Bienestar Animal, informa a los vecinos de los barrios Miguel Ortiz, Santa Clara de Asís y Vicente Solá que, entre el martes 30 de septiembre y el viernes 3 de octubre, habrá campaña de vacunación antirrábica.

La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.

Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.

El cronograma es el siguiente:

Martes 30 de Septiembre

B⁰ MIGUEL ORTIZ, Deán Funes 2800, esq. Francisco de Aguirre

Hs 9:30 a 12:00 hs

Miércoles 01 de Octubre

B⁰ SANTA CLARA DE ASIS, Las Heras 2495 esq. Ruiz Díaz de Guzmán

Horarios: 9:30 a 12:30

Jueves 02 de Octubre

B⁰ SANTA CLARA DE ASIS, Pueyrredón 2500 esq. Mariano Benitez

Horarios: 9:30 a 12:30

Viernes 03 de Octubre

B⁰ VICENTE SOLÁ, Bartolomé Mitre esq. Mariano Benitez (centro vecinal)

Horario: 9:30 a 12:30