Conocé el cronograma de vacunación antirrábica para la semana que viene
La Municipalidad, a través del área de Bienestar Animal, informa a los vecinos de los barrios Miguel Ortiz, Santa Clara de Asís y Vicente Solá que, entre el martes 30 de septiembre y el viernes 3 de octubre, habrá campaña de vacunación antirrábica.
La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.
Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Martes 30 de Septiembre
B⁰ MIGUEL ORTIZ, Deán Funes 2800, esq. Francisco de Aguirre
Hs 9:30 a 12:00 hs
Miércoles 01 de Octubre
B⁰ SANTA CLARA DE ASIS, Las Heras 2495 esq. Ruiz Díaz de Guzmán
Horarios: 9:30 a 12:30
Jueves 02 de Octubre
B⁰ SANTA CLARA DE ASIS, Pueyrredón 2500 esq. Mariano Benitez
Horarios: 9:30 a 12:30
Viernes 03 de Octubre
B⁰ VICENTE SOLÁ, Bartolomé Mitre esq. Mariano Benitez (centro vecinal)
Horario: 9:30 a 12:30