Encontraron sin vida a Mirta Herrera, quien era buscada desde hacía unos días

Hallaron sin vida de Mirta Adela Herrera, de 55 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 24 de septiembre.

Hallaron sin vida de Mirta Adela Herrera, de 55 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 24 de septiembre.

El cuerpo fue encontrado durante la tarde de este sábado en una zona de monte cercana a su domicilio, en barrio El Alto, por ocasionales transeúntes que dieron aviso inmediato a las autoridades.

La fiscal penal 1 de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, tomó intervención en el caso y dispuso el trabajo en el lugar de personal policial de la jurisdicción, de la División Criminalística y de Bomberos de la Policía. Además, ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión la causa y la data del fallecimiento.