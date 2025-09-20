Cobertura preventiva de seguridad por el Día del Estudiante

La Policía de Salta reforzó los controles viales y de alcoholemia en rutas de la provincia y la presencia policial en lugares de esparcimiento, de concurrencia masiva de personas. El operativo se extenderá durante el fin de semana.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Policía de Salta, dispuso de un operativo preventivo de seguridad en el marco del Día del Estudiante y de la Primavera que se celebrará mañana. El dispositivo se extenderá durante el fin de semana.

Efectivos de los 14 Distritos de Prevención y Unidades Especiales intensificaron los patrullajes y controles integrales en lugares de esparcimiento, de concurrencia masiva de personas y puntos estratégicos donde habrá actividades de estudiantes, a fin de reforzar el trabajo preventivo de seguridad en resguardo de las personas y los bienes.

En tanto, la Dirección General de Seguridad Vial intensificó los controles viales y de alcoholemia mediante puestos fijos y móviles en rutas nacionales, provinciales y calles de la Provincia. En Salta rige la Ley 7846 de “Tolerancia Cero” que prohíbe conducir alcoholizado y establece severas sanciones para quienes incumplen la normativa.

Cabe destacar que el operativo de seguridad cuenta además con el patrullaje virtual del Centro de Videovigilancia.