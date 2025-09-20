Tránsito prepara un operativo especial por el Triatlón de Primavera

Habrá cortes totales, media calzada y despejes alrededor del natatorio Perón, lugar donde se desarrollará la competencia, este domingo 21 desde las 8. Se solicita a la comunidad utilizar vías alternativas y atender las indicaciones del personal uniformado.

Como lo hace ante cada evento que se realiza en la ciudad de Salta, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial prepara un nuevo operativo por el Triatlón de Primavera.

Habrá cortes totales, media calzada y despejes alrededor del natatorio Perón, lugar donde se desarrollará la competencia este domingo 21 desde las 8.

Los cortes totales serán en calle Caseros y Olavarría, y en Ayacucho y Urquiza, mientras que se cortará media calzada en Coronel Moldes y Caseros y en Alvarado y Coronel Moldes. Además habrá una zona donde se realizará el despeje vehicular y será en Ayacucho, desde Pasaje Ibarguren hasta Alvarado.

Esto se realiza con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad en el perímetro donde se desarrollará la carrera.

Se solicita a la comunidad tomar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal uniformado que se encontrará ubicado en cada esquina.