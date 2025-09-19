Dictarán un taller de preparación para la maternidad en el hospital Materno Infantil

Está destinado a embarazadas mayores de 20 años y con al menos 28 semanas de gestación. Se realizará en cinco módulos en el nosocomio. Arrancará el 24 de septiembre y los interesados pueden inscribirse por WhatsApp.

El Hospital Público Materno Infantil invita a las embarazadas mayores de 20 años, con al menos 28 semanas de gestación, a participar en los talleres de Preparación Integral para la maternidad y paternidad.

Los talleres comenzarán el miércoles 24 de septiembre y continuarán el lunes 6 de octubre, respectivamente, y se desarrollarán en cinco módulos correlativos. Las clases se dictarán en dos turnos: miércoles y lunes, de 17 a 19 horas, en el hospital.

Los cupos son limitados, por lo que las gestantes deberán inscribirse gratuitamente, enviando un mensaje de WhatsApp al 3875863132. El asistente virtual le dará la opción de solicitar turno; luego seleccionar adultos y, posteriormente, la atención para embarazadas y preparación del parto.

Durante los encuentros, las gestantes aprenderán técnicas de respiración, pujo y relajación, así como ejercicios para fortalecer los músculos involucrados en el trabajo de parto.

Además, recibirán información sobre la evolución del embarazo, los signos de alarma, el parto respetado, el puerperio, la lactancia materna y los métodos anticonceptivos posparto, entre otros temas.

Se recomienda a las interesadas asistir con ropa cómoda y una botella de agua, también pueden concurrir con un acompañante.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación