Quedó habilitado el tránsito en Catamarca y Alvarado

El lugar debió ser reparado debido a un hundimiento producido por pérdidas en el desagüe pluvial subterráneo. Los trabajos mejorarán el drenaje del agua de lluvia y mitigarán posibles anegamientos en época de tormenta. En los próximos días culminan las tareas de repavimentación.

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad finalizó la obra de reconstrucción de la calzada en uno de los corredores más utilizados por los conductores.

Se trata de la intersección de las calles Catamarca y Alvarado donde las placas de hormigón se encontraban dañadas y sueltas lo que dificultaba la normal circulación vehicular y generaba un riesgo tanto para los conductores como para los peatones.

Éstas habían cedido debido a la pérdida que presentaba el desagüe pluvial subterráneo, lo que socavó la tierra generando hundimientos y deformaciones.

La obra consistió en el recambio de las cañerías, compactación del paquete estructural y hormigonado de toda la boca calle y algunos sectores de las calzadas en las calles Catamarca y Alvarado; además se reconstruyeron las rampas de accesibilidad.

En los próximos días culminarán obras complementarias de repavimentación.

Todas estas tareas solucionarán no sólo el hundimiento de la calzada y la normal circulación vehicular, sino también los anegamientos en época de abundante caída de agua de lluvia.