Alerta amarilla por tormentas en el Valle de Lerma y zonas aledañas

Rige desde las 18:00 de este jueves hasta las 06:00 del viernes para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y la zona montañosa de Cafayate. Se esperan lluvias intensas, ráfagas, caída de granizo y actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que afectarán a gran parte del centro y sur de la provincia durante la noche del jueves y la madrugada del viernes.

El alerta rige desde las 18 de este jueves hasta las 6 del viernes y abarca los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, así como la zona montañosa de Cafayate.

De acuerdo con el reporte, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con intensas ráfagas de viento, posible caída de granizo, abundante actividad eléctrica y lluvias copiosas en cortos períodos. Se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación